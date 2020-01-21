Тюмень, 21 января, 2020, 23:01 — ИА Регнум. Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил земляков и соратников с назначением в новый состав правительства России, пожелав им удачи и успехов. Об этом он написал в своём паблике в социальной сети.

Vk.com/aleksandr__moor Официальная страница губернатора Тюменской области Александра Моора

«Объявлен новый состав правительства России!!! Тюменская область подтвердила статус кузницы управленческих кадров!!! Свою работу продолжают Владимир Якушев и Дмитрий Кобылкин. Министром науки и высшего образования назначен наш земляк Валерий Фальков», — не пожалел восклицательных знаков Александр Моор.

Напомним, 16 января 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства Российской Федерации. Состав и структура нового правительства России стали известны вечером 21 января 2020 года.