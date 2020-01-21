Чебоксары, 21 января, 2020, 18:37 — ИА Регнум. В Ибресинском районе Чувашии задержан 45-летний сельчанин, которого подозревают в браконьерстве. По данным правоохранителей, он убил двух лосей. За незаконную охоту возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

21.мвд.рф Один из убитых лосей

Туши диких животных обнаружил на территории Нововыслинского лесничества местный охотовед, который также сообщил полицейским, что видел и предполагаемого браконьера. Накануне неподалеку от места преступления инспектор лесного хозяйства столкнулся с мужчиной, который «якобы» охотился на лис.

Подозреваемым оказался 45-летний мужчина, который был задержан и в отделе полиции дал признательные показания. Ущерб, нанесённый государству, оценивается в 480 тыс. рублей.

Злоумышленник находится под подпиской о невыезде. По факту незаконного отстрела двух лосей возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в другом регионе Поволжья, в Оренбургской области, была задержана три охотника, которых подозревают в браконьерстве. В их числе — главный охотовед одного из районов Оренбуржья. При досмотре машины в багажнике обнаружено две туши косуль и шесть гладкоствольных охотничьих ружей.