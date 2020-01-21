В Ярославле экс-сотрудника ФСИН судят за неубранный снег
Ярославль, 21 января, 2020, 17:07 — ИА Регнум. В Кировском районном суде началось рассмотрение уголовного дела бывшего сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний, из-за действий которого жительница Ярославля стала инвалидом. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. По версии следствия Сергей Суслов ответственен за снег, неубранный с крыши здания на улице Большая Октябрьская в Ярославле. Дом находится в ведомственном распоряжении Федеральной службы исполнения наказаний. Как ранее сообщало ИА REGNUM 1 февраля 2019 года снежная лавина упала на проходившую мимо жительницу Ярославля Марину Тетерюкову.
«Суслов Сергей Николаевич обвиняется по статье 293 УК РФ «Халатность», то есть ненадлежащее исполнение должностных лицом своих обязанностей в следствие небрежного отношения к службе, повлекшее серьезное нарушение прав граждан и повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM помощник прокурора Кировского района Ярославля Илья Аминов.
Женщина получила серьезные травмы, провела несколько месяцев в реанимации больницы имени Соловьева. Она до сих пор проходит лечение и нуждается в длительной реабилитации. В суде интересы потерпевшей представляет ее сын Денис Тетерюков.
«Хотелось бы, чтобы суд разобрался в этом. Дело непростое. Это здание по документам было отремонтировано в декабре 2018-го года, в частности установлены снегозадержатели. Сумма контракта составила 5 миллионов рублей», — говорит Денис Тетерюков.
Подсудимый Сергей Суслов и его адвокат от комментариев по сути предъявленных обвинений пока воздерживаются.
«Санкция статьи 293 уголовного кодекса РФ предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. Это преступление средней тяжести», — отметил помощник прокурора Кировского района Илья Аминов.
Следующее судебное заседание по громкому уголовному делу состоится в конце февраля.