Ярославль, 21 января, 2020, 16:43 — ИА Регнум. С начала действия новых требований к нестационарным торговым павильонам бюджет Ярославля получил 179 млн рублей от владельцев торговых объектов. Об этом сообщается в материалах мэрии Ярославля, подготовленных для муниципалитета города.

City-yaroslavl.ru Новый ларек в Ярославле

Комиссия по экономике муниципалитета рассмотрит вопрос о сносе незаконных ларьков 22 января. По данным мэрии города, сейчас мэрией заключено 772 договора на размещение нестационарных торговых объектов. 78 ларьков размещены незаконно. В основном они находятся на землях товариществ собственников жилья. Лидеры по незаконным ларькам — Дзержинский и Фрунзенский районы.

Городские власти подали в суды 66 исков о сносе незаконных ларьков, некоторые решения уже находятся в службе судебных приставов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году городские власти приняли новые требования к внешнему виду ларьков и новую схему их размещения. Предпринимателям пришлось заменить свои объекты на новые.