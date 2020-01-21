Чебоксары, 21 января, 2020, 16:01 — ИА Регнум. В Чувашии подведены предварительные итоги исполнения консолидированного бюджета республики. В 2019 году бюджет исполнен с профицитом в размере 4,87 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные регионального минфина.

Cap.ru Предварительные данные исполнения консолидированного бюджета Чувашии в 2019 году

Доходы консолидированного бюджета в 2019 года составили 66 684,9 млн рублей. Это на 15,4% (или на 8894,4 млн рублей) больше уровня 2018 года.

В структуре поступлений собственные доходы (налоговые и неналоговые) возросли на 3,5%, достигнув 39 217,3 млн рублей. Из федерального бюджета, фонда развития моногородов и фонда реформирования ЖКХ поступило 25 294,2 млн рублей, что на 31,4% больше уровня 2018 года.

По данным минфина, расходы консолидированного бюджета Чувашии в 2019 году составили 61 814,3 млн рублей, что на 10,8% превышает уровень 2018 года.

Годовой консолидированный бюджет исполнен с профицитом в размере 4870,6 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов Чувашии Светлана Енилина, отвечая на вопрос о том, чего не хватило республике, открыто признала, что «не хватило выполнения плановых значений по доходам», также «для себя сделали выводы в части сроков проведения конкурсных процедур».

Читайте также: Итоги года: вице-премьер рассказала о том, чего не хватило Чувашии