Санкт-Петербург, 21 января, 2020, 15:28 — ИА Регнум. Психолого-психиатрическая экспертиза петербургского историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве своей сожительницы, аспирантки СПбГУ, завершена. Об этом сообщил 21 января адвокат обвиняемого Александр Почуев.

Rvio.histrf.ru Олег Соколов в образе Наполеона

Напомним, экспертиза проходила в Москве, на базе Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского. Целью экспертизы было определение вменяемости Соколова в целом и на момент совершения инкриминируемого ему преступления.

«Экспертиза завершена, защита готовится к ознакомлению с её результатами на следующей неделе», — заявил адвокат Почуев.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года Соколов сознался в убийстве Анастасии Ещенко, которая была аспиранткой СПбГУ и состояла в близких отношениях с доцентом Соколовым. После убийства историк расчленил тело девушки и попытался утопить останки в реке Мойка. Соколова отправили в Москву, в СИЗО «Бутырка», а затем на обследование к психиатрам.

Суд продлил содержание под стражей Соколову до 9 апреля 2020 года.