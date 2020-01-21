Москва, 21 января, 2020, 15:15 — ИА Регнум. Американские самолеты-разведчики не смогут изучить всю территорию России без захода в воздушное пространство страны, но ценна ведь и разведка на приграничных территориях, отметил во вторник, 21 января, военный обозреватель ИА REGNUMЛеонид Нерсисян, комментируя высказывания генсека НАТО.

U.S. Air Force Разведывательный самолёт RC-135

Как сообщалось ранее, Йенс Столтенберг заявил, что усовершенствованные американские беспилотники Global Hawk позволят НАТО вести наблюдение далеко внутри границ России.

«Действительно, высотные самолёты-разведчики (к ним можно отнести и беспилотный Global Hawk) способны к съёмкам территории противника без захода в его воздушное пространство. Такой подход использовался американцами и при использовании самолёта-разведчика U-2, и сверхзвукового SR-71 Blackbird (самый быстрый самолёт всех времён).

Конечно, всю российскую территорию охватить таким образом невозможно, но разведка на приграничных территориях также очень ценна.

К сожалению, на сегодняшний день, российского беспилотника, способного на такую разведку, не существует, однако в разработке находится беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полёта «Альтиус», который способен выполнять сходные с Global Hawk разведывательные задачи», — отметил Леонид Нерсисян.