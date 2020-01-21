Киев, 21 января, 2020, 14:57 — ИА Регнум. В качестве почетного спикера на традиционном «украинском завтраке» в рамках Всемирного экономического форума в Давосе ожидается премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Kmu.gov.ua Алексей Гончарук

Об этом сообщил «Фонд Виктора Пинчука», выступающий организатором этого мероприятия.

В этом году тема дискуссии обозначена так «Украина 2020 — новая реальность, новый нарратив, новые вызовы». Отмечается, что мероприятие, запланированное на 23 января, посетят ведущие политики, бизнесмены, представители гражданского общества, СМИ с Украины и со всего мира.

Украинские эксперты задаются вопросом, какой в этом может быть смысл, поскольку Гончарук не понимает, как функционирует экономика, не знает, чем отличается кейнсианство от монетаризма, и неправильно понимает эти обе теории.

«Гончарук — не профан в экономике. Он в ней полный ноль. Ноль, отвечающий за развитие экономики», — считает экономист Павел Вернивский.

Эксперт подчеркивает, что Гончарук, как человек отвечающий за развитие экономики, должен понимать такие вещи.

«Он должен понимать, что такое кейнсианство и что такое монетаризм. Уже молчу о том, что также знать, в каких странах эти две теории применялись и к каким последствиям привели. И проблема даже не в том, что он не понимает. Занимаясь развитием экономики, он даже не хочет понимать основы экономики», — подчеркивает специалист.

ИА REGNUM напоминает, что в прослушке совещаний Гончарука с представителями экономического блока правительства, которая, судя по всему, является аутентичной, премьер-министр Украины заявляет, что он «полный профан в экономике», хотя и знает, что есть две экономические теории: монетарная и кейнсианская. В то же время глава правительства жаловался на «примитивное» понимание экономики у президента Зеленского.