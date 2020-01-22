Калуга, 22 января, 2020, 11:33 — ИА Регнум. В Калуге 54 единиц продукции, содержащей никотиносодержащие жевательные смеси, полицейские сняли с продажи в специализированном магазине, сообщили 21 января корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей областного управления МВД России.

40.мвд.рф В калужском магазине изъяли партию никотиновых жевательных смесей

Ранее в Обнинске в подсобном помещении киоска на улице Аксёнова были обнаружены 180 единиц жевательного табака (снюса). Материалы проверки будут направлены по компетенции в заинтересованные ведомства для принятия соответствующего решения.

Напомним, в декабре 2019 года инициативу молодежного парламента о полном запрете на продажу снюса на территории Калужской области поддержали депутаты регионального Заксобрания. За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность. Штраф для граждан составит пять тысяч рублей, для должностных лиц — 50 тысяч, а для юридических лиц — миллион рублей. Молодёжным парламентом планируются совместные с административными комиссиями рейды по торговым точкам, а также лекции в учебных заведениях.