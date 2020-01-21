Санкт-Петербург, 21 января, 2020, 14:17 — ИА Регнум. В честь 76-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады ветераны войны и представители ряда других льготных категорий граждан смогут бесплатно ездить на метро в Петербурге три дня. Об этом сообщает пресс-служба Петербургского метрополитена.

Дарья Драй ИА REGNUM Петербургский метрополитен

26, 27 и 28 января 2020 года проезд в метрополитене для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны будет бесплатным. Напомним, что к ветеранам приравнены и жители блокадного Ленинграда.

«Также бесплатным проездом смогут воспользоваться бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны», —, отметили в метрополитене.

Чтобы воспользоваться льготным проездом, необходимо будет предоставить удостоверение ветерана Великой Отечественной войны или удостоверения к медали «За оборону Ленинграда» или знаку «Жителю блокадного Ленинграда», а также удостоверения инвалида Великой Отечественной войны и документ о праве на льготы бывшего несовершеннолетнего узника концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

Напомним, 27 января отмечается День полного освобождения Ленинграда от блокады.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге в настоящее время остался только 661 участник боевых действий во время Великой Отечественной войны. Также в городе проживает около 73 тыс. блокадников, примерно 8 тыс. малолетних узников концлагерей, 14 тыс. тружеников тыла.