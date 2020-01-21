Чита, 21 января, 2020, 14:01 — ИА Регнум. В Забайкалье намерены возобновить пассажирское движение поезда по маршруту Чита — Куэнга — Сретенск. Как пояснил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Геннадий Гусев, слова которого цитирует губернаторская пресс-служба, это событие должно произойти в феврале 2020 года.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Сретенские окрестности

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Сретенск

По словам чиновника, для того, чтобы снизить время, проведённое в пути, в пути с 16 до 12 часов, рассматривалось несколько вариантов доставки пассажиров, в том числе с использованием прицепных вагонов.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Старинный дом в Сретенске

Как уже сообщало ИА REGNUM, Сретенск по праву можно считать городом с уникальной историей. Он был он основан в 1689 году как острог, став центром Сретенского уезда. Позднее в 1790 году у города появился свой герб с изображением летящего в прыжке тигра с соболем в зубах и тремя слитками серебра в знак свидетельства, что в округе города имеются серебряные руды и средства для их переработки. В 40-х годах XIX столетия в округе Сретенска были найдены золотые россыпи. А где золото — там и его искатели. Тайная торговля, обмен золота на спирт, хищения и транспортировка его в Китай — всё это некогда знавала и Сретенская земля.

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