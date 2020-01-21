Санкт-Петербург, 21 января, 2020, 13:37 — ИА Регнум. В Петербурге потребуют вновь присвоить городскому метрополитену имя Владимира Ленина. По этому поводу активисты партии «Коммунисты России» задумали провести публичную акцию, сообщили ИА REGNUM в партийной ячейке.

Дарья Драй ИА REGNUM Коммунисты на площади Ленина в Петербурге

Активисты намерены возложить цветы к памятнику Ленину, на площади Ленина у Финляндского вокзала, в 14:00 мск 21 января, в 96-ю годовщину смерти вождя Октябрьской революции.

У памятника коммунисты объявят о своей инициативе по возвращению имени Ленина «как исторического названия» нескольким городским объектам, а в первую очередь — петербургскому метрополитену.

«Это необходимо сделать к 150-летию со дня рождения В. И. Ленина, которое будет отмечаться в апреле 2020-го года», — считают коммунисты. Они намерены встать в пикет на площади Ленина, чтобы привлечь внимание к своей идее.

Кроме того, в 15:00 на углу 9-й Советской и Мытнинской улиц коммунисты проведут одиночные пикеты за сохранение Советских названий десяти улицам в Центральном районе Петербурга.

Напомним, в советские времена подземка в городе на Неве называлась так: Ленинградский ордена Ленина метрополитен имени В. И. Ленина.