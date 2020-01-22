Калуга, 22 января, 2020, 11:28 — ИА Регнум. В Калужской области по итогам 2019 года 492 осужденные возместили по исполнительным документам 20,3 млн рублей, что на 1,1 млн рублей больше показателя 2018 года. Об этом 21 января сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФСИН России по региону Ирина Бегунова.

40.fsin.su В колониях произведено продукции и оказано услуг на 234,4 млн рублей

Всего в калужских колониях произведено продукции и оказано услуг на 234,4 млн рублей, что выше показателей 2018 года на 7,9 млн рублей. Кроме того, в учреждениях УФСИН региона проводится разьяснительно-воспитательная работа по организации добровольного возмещения причиненного ущерба по заявлению осужденного из личных средств.

«В УФСИН России по Калужской области ведется планомерная работа по трудоустройству осужденных, имеющих по решениям судов исковые обязательства к потерпевшим от их противоправных действий. В результате контроля за обеспечением исправительными учреждениями приоритетного трудоустройства осужденных, имеющих исполнительные документы, доля привлеченных к труду в численности осужденных данной категории составила 64,3%», — сказала Ирина Бегунова.

В Калужской области действует шесть центров трудовой адаптации осужденных и одна учебно-производственная мастерская. Осужденные исправительных колоний занимаются дерево‑ и металлообработкой, кузнечным производством, изготовлением мебели, распиловкой и сушкой леса, слесарными и сборочными работами, пошивом спецодежды и постельного белья.