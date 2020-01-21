Киев, 21 января, 2020, 13:12 — ИА Регнум. Заместитель секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос в понедельник, 20 января, в интервью местным СМИ в очередной раз заявил, что украинская армия должна быть готова к силовому «освобождению» Донбасса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украинский боевик

Такая готовность, отметил Кривонос (вновь повторяя старые уже тезисы) понадобится, когда совпадут несколько обстоятельств: прежде всего Россия должна перестать «поддерживать боевиков», а Украина — «заручиться международной поддержкой».

Никто уже даже в самом Киеве не верит ни в «боевиков», ни в желание жителей Донбасса «освободиться», ни в «международную поддержку» — однако в 2020 году продолжают звучать те же слова, что звучали в 2019-м, 2018-м, 2017-м и так далее.

Это неудивительно: не только украинские политики не находят в себе сил отказаться от соблазна выступать «самым главным патриотом», зарабатывая рейтинги, а стало быть, деньги — украинские генералы тоже не могут говорить ничего другого.

Если никакой возможности вернуть Донбасс силой нет (а ее нет), если нет смысла даже ставить задачу таким образом — то тогда не нужны ни огромные взятые в долг деньги, ни особые полномочия с особым статусом «защитников».

Политики — участники государственного переворота 2014 года пообещали Западу безоговорочное послушание, помогли насадить страну на прочные крючки, и теперь не смогли бы с них слезть даже при наличии отсутствующего к тому желания.

Огромное количество «воинов» в диапазоне от регулярной армии до незаконных формирований распробовали вкус бесплатных, почти неподконтрольных и легкодоступных денег и особенных прав, и по доброй воле отказываться от них не будут.

Мечта каждого из них — майданного политика, майданного генерала и участника бандформирования — бесконечная война, не требующая никаких жертв, кроме грозно нахмуренных бровей и иногда повторяемых обещаний «освободить» «своих».

Это едва ли не единственный вопрос, по которому официальный майдан безусловно солидаризируется с майданом уличным: «странная» война против Донбасса должна идти вечно, и бонусы для «защитников» и «освободителей» тоже должны быть таковыми.

Никакое правительство Украины никогда не будет по-настоящему реализовывать никакие Минские соглашения, и для прекращения страданий жителей Донецка и Луганска потребуется инициатива совсем с другой стороны.