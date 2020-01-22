Обнинск, Калужская область, 22 января, 2020, 11:04 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области сформированы списки участников Великой Отечественной войны, которым предложили пройти углубленную диспансеризацию. По этим спискам клиническая больница № 8 уже в феврале приступит к обследованию пациентов, сообщили 21 января корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе медицинского учреждения.

Admobninsk.ru Ведущее медицинское учреждение Обнинска — клиническая больница №8

Участников Великой Отечественной войны осмотрит терапевт, по индивидуальным показаниям — узкие специалисты. Пациентам проведут комплексные лабораторные исследования и выполнят дополнительные обследования по показаниям.

«Диспансеризация будет проводиться силами поликлиник № 1 и № 2 — в зависимости от того, к какой из них прикреплен пациент, — сказал врио главного врача Михаил Сергеев. — Мы намерены серьезно обследовать ветеранов и сделаем это максимально комфортно для них. Учитывая преклонный возраст участников войны, диспансеризацию проведем не только амбулаторно в поликлинике, но и на дому, а также в стационаре КБ № 8. Если потребуется — организуем транспорт до стационара. В дальнейшем, по показаниям, окажем и стационарную помощь, проведём лечение в больнице или специализированных учреждениях ФМБА. Обеспечить обнинских ветеранов квалифицированной медицинской помощью — наша первостепенная задача. И мы готовы сделать все возможное, чтобы ветераны чувствовали наши искренние уважение и заботу».

Участников войны в городе осталось не так много: в Обнинске к этой категории относятся всего 74 человека.

«Еще четыре года назад их было около двухсот, — сказал мэр Обнинска Владислав Шапша. — И наш долг — внимательно отнестись к каждому из ветеранов». Диспансерные осмотры участников войны проходят в Обнинске ежегодно — врачи клинической больницы № 8 навещают их на дому, но к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне диспансеризация ветеранов будет углубленной и расширенной.