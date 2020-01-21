Ярославль, 21 января, 2020, 12:14 — ИА Регнум. В Ярославской области зарплаты губернатора и областных чиновников выросли с 1 января. Указ об этом подписал и.о. губернатора Ярославской области Андрей Шабалин.

Правительство Ярославской области

Согласно указу, оклады чиновников вырастут на 4%. Кроме того, аналогично вырастут доплаты к пенсии бывшим работникам областных органов власти. И.о. губернатора рекомендует и местным властям также проиндексировать зарплаты муниципальных служащих.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года Ярославская областная дума приняла закон, увеличивающий размеры дополнительных выплат чиновникам и депутатам. Речь шла о росте примерно на 4%. Интересно, проект закона вносил также и.о. губернатора — на тот момент это был председатель правительства области Дмитрий Степаненко.

Средства на повышение зарплаты чиновникам уже заложены в областной бюджет.