Калуга, 21 января, 2020, 13:04 — ИА Регнум. Калужским районным судом признана виновной в содержании притона для потребления наркотических средств 34-летняя приезжая из Тулы, сообщили 21 января корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

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Судебным следствием установлено, что подсудимая в 2016 году, сожительствуя с ранее осужденным мужчиной, мать которого арендовала ему жилье в общежитии по улице Либкнехта Калуги, вместе с любовником содержала наркопритон. За предоставление комнаты в общежитии наркоманы делились с хозяйкой и её сожителем синтетическим наркотиком, который они употребляли вместе.

Женщина в содеянном раскаялась и суд, признав её виновной, назначил наказание в виде лишения свободы на три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.