Киев, 21 января, 2020, 11:57 — ИА Регнум. На Украине сегодня, 21 января, эксперты обсуждают заявление министра образования и науки Анны Новосад, которая ранее в одном из интервью заявила, что на зарплату министра она не смогла бы содержать ребенка.

Mon.gov.ua Анна Новосад

Новосад, в частности, отметила, что ее министерской зарплаты (по ее информации, 36 тыс. гривен, порядка 1,5 тыс. долларов) ей кое-как хватает на самостоятельную жизнь с учетом служебных льгот, но если захочется создать семью и иметь ребенка, то таких средств на его содержание не хватит. Также министр отметила, что ее зарплата сейчас на 10 тыс. грн. меньше, чем она получала на должности руководителя директората минобразования ранее.

Политолог Сергей Быков напоминает, что средняя зарплата на Украине сейчас — в районе 9 тыс. грн., а сама Новосад явно в политику пошла зарабатывать, а не служить.

«Только государственная или политическая служба — это о «служении», а не о «заработках». На госслужбе ты служишь государству и выполняешь поручения своего руководства. Да, получаешь меньше, чем в частном секторе. Вместо денег ты получаешь косвенные плюшки: квартиру от государства, общественный статус, бесплатно лечишься (получаешь госстраховку) и т. д… Министр — должность политическая. На политической службе и возможности шире, и плюшки слаще. Ты служишь партии, выполняешь программу партии в направлении, которое тебе доверили», — комментирует эксперт, советуя Новосад для зарабатывания больших денег идти в частный сектор.

ИА REGNUM напоминает, что заявление Новосад прозвучало на фоне «зарплатного» скандала на Украине, когда выяснилось, что чиновники правительства Гончарука, публично жалуясь на низкие зарплаты, оформляли себе огромные премиальные.

Президент Зеленский, рассматривая вопрос отставки Гончарука, поставил одним из условий для премьер-министра упорядочивание ситуации с зарплатами в кабинете министров и госкомпаниях.

Между тем, по информации СМИ, Новосад получила в декабре не 36 тыс. грн., а 111,4 тыс. грн. Сообщалось, что ее оклад — 12 тыс. 190,48 грн. (столько же за интенсивность), за выслугу лет — 1 тыс. 828,57 грн. (столько же за работу в условиях режимных ограничений), премия за декабрь — 32 тыс. грн. (столько же за октябрь и ноябрь), зарплата за время командировок — 7 тыс. 869,15 грн., оплата за дни отпуска — 5 тыс. 924,76 грн., индексация — 579,75 грн.