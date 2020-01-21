Калуга, 21 января, 2020, 11:34 — ИА Регнум. В Калужской области 34 отделения Почты России стали в 2019 году доступны для посещения людьми с инвалидностью. Всего по программе «Доступная среда» в регионе отремонтировано 98 почтовых отделений. В планах на 2020 год адаптация для инвалидов ещё 20 отделений связи. Об этом 21 января сообщила корреспонденту ИА REGNUM директор УФПС Калужской области Вера Дмитриева.

Фото пресс-службы УФПС Калужской области. В рамках программы «Доступная среда» в почтовых отделениях установлены пандусы, кнопка вызова персонала, входы оснащены средствами визуальной и тактильной коммуникации.

В рамках государственной программы «Доступная среда» в почтовых отделениях, доступных для личного посещения людьми с инвалидностью, установлены пандусы, кнопка вызова персонала, входы оснащены средствами визуальной и тактильной коммуникации — таблички с режимом работы, графиком выемки корреспонденции, выполненных шрифтом Брайля, наклейки на двери для слабовидящих. В почтовые отделения разрешен вход с собаками-поводырями. При этом работники отделений почтовой связи прошли дополнительный инструктаж о порядке оказания услуг гражданам с ограниченными физическими возможностями.

«На Почту России возложены важнейшие социальные функции, и наша задача — обеспечить полную доступность почтовых услуг для людей с инвалидностью, поэтому УФПС Калужской области с особым вниманием относится к проектированию и проведению ремонтов почтовых отделений по программе «Доступная среда». Кроме того, для маломобильных групп граждан во всех отделениях существует возможность оказания почтовых услуг на дому», — сказала Вера Дмитриева.