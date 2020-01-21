Кош-Агачский район, Алтай, 21 января, 2020, 10:42 — ИА Регнум. В Кош-Агачском районе Республики Алтай устраняют последствия довольно необычного природного явления. Как написал на своей странице в «Инстаграм» глава района Серикжан Кыдырбаев, на реке Чёрная возле мостового перехода произошёл самопроизвольный взрыв льда.

Личная страница главы Гош-Агачского района Серикжана Кыдырбаева в «Инстаграм» Обломки льда засыпали дорогу

«Начало года выдалось плодотворным и довольно щедрым на необычные события… Однако сегодняшнее событие, самопроизвольный взрыв льда, повергло меня в некое шоковое состояние», — поделился он впечатлениями.

Разлетевшиеся обломки льда заблокировали проезд автомобилей на сенокосные угодья и стоянки для перевозки сельскохозяйственных животных. К месту взрыва выехали сотрудники ЕДДС, а также работники муниципалитетов. По мнению Кыдырбаева, причиной взрыва могло стать то, что прибывающая вода не нашла выхода.

«Ежегодно река Чёрная покрывается наледью из-за прибывающей воды, что является обычным явлением. На данный момент переход полностью расчищен от остатков льда и движение восстановлено», — отметил глава.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, 8 января спасатели предупреждали, что из-за относительно тёплой погоды в регионе лёд на водоёмах не окреп. Из-за чего выходить или выезжать на машинах на реки и озёра крайне опасно.

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