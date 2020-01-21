Ярославль, 21 января, 2020, 09:40 — ИА Регнум. 20 января в Москве и.о. министра транспорта Евгений Дитрих встретился с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым. Об этом сообщает официальный сайт министерства.

Mintrans.ru Встреча в Минтрансе

Евгений Дитрих напомнил о недавних замечаниях Счетной палаты по поводу снижения числа мест концентрации ДТП в регионе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как ранее сообщало ИА REGNUM, ГИБДД увидело рост мест концентрации ДТП в Ярославской области, в то время как региональные власти отчитались об их полной ликвидации.

«Риск миграции очагов аварийности обозначался в прошлом году Минтрансом России при рассмотрении хода реализации нацпроекта. Рекомендации по предотвращению возникновения новых очагов были сформулированы и направлены министерством в регионы. Это связано с тем, что ликвидируются прежние такие места, однако возникают новые. И.о. министра попросил руководство области вести превентивную работу в этом направлении», — говорится в сообщении на сайте Минтранса.

Министерство рекомендует области своевременно устанавливать на новых участках дорог, где водители начинают превышать скорость, камеры фиксации нарушений, а также наносить качественную дорожную разметку и ставить барьерные ограждения.

Глава Минтранса обратил внимание на возможность получения субсидий для обновления городского автобусного парка. Также шла речь о развитии аэропорта «Туношна», принадлежащего региону. Как ранее сообщало ИА REGNUM, реконструкция, которая началась в 2017—2018 годах, не завершена. Прокуратура нашла нарушения при проведении работ, в отношении директора было возбуждено уголовное дело. Между тем министерство не отказывается от поддержки проекта.

«В ближайшее время будет произведена корректировка документации для уточнения проектных решений и оптимизации затрат на их реализацию. Также обсуждалась возможность реконструкции и развития в аэропорту пункта пропуска через государственную границу», — сообщили в Минтрансе.

В 2020 году аэропорт получит субсидии на перевозку пассажиров в размере 41,44 млн рублей. Это меньше, чем в 2019 году, когда сумма субсидии составила 57,6 млн. Однако аэропорт не смог освоить их в полном объеме — на 1 декабря перевозки были осуществлены лишь на сумму 42,2 млн. Число перевезенных пассажиров составило 25 тыс человек.

Правда, в правительстве Ярославской области говорят о росте пассажиропотока. По данным властей региона с января по декабрь 2019 года услугами аэропорта воспользовались около 39 тысяч пассажиров (это количество учитывает также несубсидируемые перевозки), что на 52 процента больше, чем в 2018 году.