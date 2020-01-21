Чита, 21 января, 2020, 09:35 — ИА Регнум. В Забайкальском крае ко Всероссийской патриотической акции «Блокадный хлеб» присоединились жители Тунгокоченского и Акшинского районов. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, о подвиге ленинградцев-блокадников говорили на мероприятии в районной библиотеке и местном доме культуры.

Правительство Забайкальского края Акция «Блокадный хлеб» в Забайкалье

«Кроме того, акция «Блокадный хлеб» стартовала в образовательных организациях региона, спортивных учреждениях края. Так, на первенстве по греко-римской борьбе, в котором участвовали юные спортсмены из Читы, Шилкинского, Оловяннинского районов, детям продемонстрировали символ блокадного Ленинграда — кусочек хлеба весом в 125 граммов: именно такая ежедневная минимальная норма была установлена во время осады города», — отмечают в пресс-службе губернатора.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье на данный момент проживают 229 участников Великой Отечественной войны, 31 инвалид войны, 3108 тружеников тыла. Живы также 13 блокадников и 24 узника фашистских концлагерей. Акция «Блокадный хлеб» стала первым мероприятием Года памяти и славы, объявленном в стране в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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