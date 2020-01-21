Санкт-Петербург, 21 января, 2020, 09:34 — ИА Регнум. Многокилометровые пробки, спровоцированные многочисленными авариями, в том числе на КАД, образовались на дорогах Петербурга утром во вторник, 21 января.

Дарья Драй ИА REGNUM Пробка

Сразу несколько крупных аварий произошло в разных частях города. Как сообщают очевидцы в одной из социальных сетей, около 8:30 мск на пересечении проспекта Славы и Будапештской улицы столкнулись сразу семь автомобилей. Пострадавших нет. Еще одно ДТП с участием четырех авто произошло на внутренней стороне КАД в левом ряду, перед съездом на Софийскую улицу. Из-за этого возник затор, пробка начинается от Мурманского шоссе.

На севере города тоже всё стоит. На Гражданском проспекте с погоней инспекторами ГИБДД был остановлен предполагаемый виновник ДТП на пересечении проспектов Непокоренных и Гражданского. Из-за чего дорожное движение также осложнилось. Еще одно ДТП произошло на пересечении 3-го Верхнего переулка и проспекта Энгельса. Там самосвал притёрся с «Сузуки». Движение со стороны КАД, по словам очевидцев, сильно затруднено.

Согласно данным «Яндекс карт», к 9 утра состояние трафика на дорогах оценивалось в шесть баллов. Автомобилисты в чатах спрашивают другу друга о причинах такого коллапса на дорогах и просят других участников дорожного движения быть внимательней.

Добавим, что дорожную ситуацию осложняет и непогода. Несмотря на то, что январь в 2020 году выдался аномально теплым, который день подряд в городе дует сильный ветер. По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», во вторник, 21 января, в Санкт-Петербурге ожидается ветер западный 7−12 м/с, местами порывы до 18 м/с.