Санкт-Петербург, 21 января, 2020, 08:42 — ИА Регнум. Вторник, 21 января, начался в Санкт-Петербурге с установления очередного температурного рекорда. Уже в шесть часов утра температура воздуха в городе достигла +4,8 градуса.

Дарья Драй ИА REGNUM Трамвай в Петербурге

Таким образом, оказался побит предыдущий рекорд, составлявший +4,6 градуса и продержавшийся с 1957 года, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на 08:40 мск в Северной столице температура воздуха плюс 5 градусов, дует западный ветер со скоростью 4−9 м/с, влажность 86%.

Днем 21 января ожидается небольшой дождь, ветер западный умеренный, местами порывы сильного. Температура воздуха +4… +6 гр. Атмосферное давление будет понижаться.

Напомним, что в воскресенье, 19 января, в Санкт-Петербурге также был обновлен рекорд максимальной температуры воздуха. Отныне для 19 января он составляет +4,7°, что на 0,6° выше достижения 1898 года.