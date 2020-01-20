Калуга, 20 января, 2020, 18:29 — ИА Регнум. В Калуге 18 января состоялся Рождественский турнир по быстрым шахматам, организованный Калужской областной шахматной федерацией. Место для проведения турнира предоставил Калужский государственный университет им.К.Э.Циолковского. Более 130 школьников 2007 года рождения и младше соревновались в трех возрастных группах.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге прошел Рождественский турнир по быстрым шахматам

Основные цели турнира: популяризация данного вида спорта, развитие умственных способностей детей и продвижение общероссийского проекта «Шахматы в школу». Одним из организаторов турнира выступил депутат Городской думы Калуги, президент Калужской областной шахматной федерации Юрий Титков.

«Мы всегда говорим, что шахматы — один из самых доступных видов спорта, здесь не требуется наличие какого-то дорогого оборудования, — отметил он. — При этом игра в шахматы развивает интеллект, логическое мышление, память. Два года назад в нашей области стартовала программа «Шахматы в школу», благодаря которой во всех школах в 1−2-х классах на постоянной основе появился предмет «Шахматы». Наша федерация эту инициативу всячески поддерживает».

Депутат отметил, что интерес к шахматам с каждым годом растёт, проводится все больше соревнований. Благодаря усилиям вице-президента Калужской областной шахматной федерации Алексея Строганова закуплены 75 комплектов шахмат и часов, теперь федерация может проводить массовые турниры с участием 150 человек.

Ученица калужской православной гимназии Ксюша Павлючева благодаря папе играет в шахматы с семи лет, этот вид спорта ей нравится тем, что здесь надо думать и развивать логику. Она уже участвовала в различных турнирах, занимала призовые места. 18 января девочка проиграла, но не отчаивается, собираясь провести серьезную работу над ошибками.

Победителей турнира наградили кубками и медалями.