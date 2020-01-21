Кемерово, 21 января, 2020, 07:23 — ИА Регнум. Студенты агробиотехнологического факультета Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии в рамках Всероссийской акции памяти героев блокады Ленинграда испекли в столовой вуза 100 килограммов «блокадного хлеба» по разработанному ими же специальному рецепту. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации правительства Кемеровской области.

Администрация правительства Кузбасса Кузбасские студенты испекли «блокадный хлеб»

Отмечается, что внешний вид и его вкусовые свойства максимально приближены к оригиналу.

В академии же подчеркнули, что воссоздать продукт на 100% невозможно и даже опасно, так как некоторые из ингредиентов на сегодняшний день не соответствуют требованиям СанПиН и могут привести к отравлениям.

«Буханки разрезали на 800 кусочков, каждый весом 125 граммов — именно такая минимальная норма выдачи хлеба была установлена во время блокады Ленинграда. Хлеб раздадут участникам акции «Блокадный хлеб», которая стартовала в нашем регионе 18 января, а завершится она 27-го числа», — сообщили в региональном правительстве.

Акция приурочена к Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 1944 году.