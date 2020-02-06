Москва, 6 февраля, 2020, 09:08 — ИА Регнум. В конце 2019 года в Китае зафиксировали вспышку пневмонии неизвестного происхождения. Медики заявили, что возбудитель — новый тип коронавируса. Число заболевших уже превысило 200 человек, есть случаи летального исхода. Болезнь вышла за пределы Поднебесной. Случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде.

Новый вирус в Китае

20 января стало известно о случаях передачи этого вируса от человека к человеку.

Минздрав РФ планирует создать специальный тест на наличие вируса.

Всемирная организация здравоохранения 22 января созывает экстренное заседание в связи со вспышкой нового коронавируса.