Санкт-Петербург, 20 января, 2020, 20:29 — ИА Регнум. ПАО «Сбербанк» вновь попытается обанкротить петербургскую компанию «Метрострой» — единственного подрядчика по строительству городской подземки. Об этом сообщается на портале Федресурса.

Metrostroy-spb.ru «Метрострой»

Сбербанк уже не впервые публикует извещение о таком намерении. Кредитная организация сообщала о желании подать в арбитраж и признать «Метрострой» несостоятельным еще 26 сентября 2019 года.

Тогда примеру Сбербанка последовали сразу несколько крупных компаний, включая «АБЗ-Дорстрой» и «Метробетон».

В самом «Метрострое» объявили, что надеются решить проблему со Сбербанком без суда. «Извещение о намерении еще не означает само действие. ОАО «Метрострой» и ПАО «Сбербанк» находятся сейчас в стадии переговоров, цель которых разрешить все споры в досудебном порядке», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Заметим, в прошлом году число исков о банкротстве к «Метрострою» и его дочерним предприятиям и различным СМУ перевалило за второй десяток. Долги пытались взыскать различные поставщики и подрядчики.

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В декабре 2019 года генеральный директор «Метростроя» Николай Александров был отправлен в СИЗО по обвинению в многомиллионной растрате на контрактах на поставку щебня для строительства Фрунзенского радиуса метро. Вместо него компанией временно управляет экс-глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Смольного Сергей Харлашкин.