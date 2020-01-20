Москва, 20 января, 2020, 19:23 — ИА Регнум. В Министерстве юстиции РФ зарегистрировано Общероссийское общественное движение «Российское экологическое движение» (РЭД). Его председателем избран Рашид Рашидович Нургалиев, сын экс-министра внутренних дел России, ныне — заместителя секретаря Совета безопасности России.

Рашид Рашидович Нургалиев

На сегодняшний день на территории России открыто 46 региональных отделений РЭД.

Ключевым содержанием Устава РЭД является защита права человека на благоприятную окружающую среду и содействие устойчивому экологически безопасному развитию регионов России. Среди главных целей Движения — создание новых стандартов, включая поведение человека по отношению к природе, внедрение экокультуры, экомышления как на повседневном уровне, так и в государственном масштабе.