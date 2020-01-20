Минюст РФ зарегистрировал «Российское экологическое движение»
Москва, 20 января, 2020, 19:23 — ИА Регнум. В Министерстве юстиции РФ зарегистрировано Общероссийское общественное движение «Российское экологическое движение» (РЭД). Его председателем избран Рашид Рашидович Нургалиев, сын экс-министра внутренних дел России, ныне — заместителя секретаря Совета безопасности России.
На сегодняшний день на территории России открыто 46 региональных отделений РЭД.
Ключевым содержанием Устава РЭД является защита права человека на благоприятную окружающую среду и содействие устойчивому экологически безопасному развитию регионов России. Среди главных целей Движения — создание новых стандартов, включая поведение человека по отношению к природе, внедрение экокультуры, экомышления как на повседневном уровне, так и в государственном масштабе.