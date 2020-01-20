Ярославль, 20 января, 2020, 19:03 — ИА Регнум. В Ярославле зоозащитники спасли от гибели 4 взрослых собак и 4 трехдневных щенков породы «китайская хохлатая». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Животные находились в запертой квартире дома на улице Добрынина в Ярославле. В жилище произошел пожар.

Пострадавшая собака

«В 8.04 20 января поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме. Уничтожен мусор на площади в 1 квадратный метр. Пострадавших нет», — рассказали ИА REGNUM в ГУ МЧС по Ярославской области.

Зоозащитники зашли в квартиру вместе с пожарными. Они обнаружили мертвую собаку, которая погибла совсем не от пожара. И других собак породы «китайская хохлатая», которые были сильно истощены.

«Когда зашли в квартиру, там невозможно даже передвигаться. Там полная антисанитария. Там фекалии. Там нашли останки собаки. Вынесли 4 взрослых собак и 4 щенков. Им всего около трех дней. Собак мы разместили на передержку. Они истощены, все в блохах», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM зоозащитник, председатель правления регионального отделения Всероссийского «Альянса защиты животных» Елена Пыркина.

Спасенный щенок

Соседи жильцов квартиры, в которой случилась пожар, неоднократно жаловались на ситуацию в правоохранительные органы, районным и городским властям.

«У нас постоянный запах, форточку невозможно открыть. Собаки постоянно скребутся, лают. Это не первый случай, когда гибли животные. Аналогичный был два месяца назад. Сегодня, пожарный, который вышел оттуда, он сразу сказал. Собака умерла давно. От нее только шкура осталась» — говорить жительница соседней квартиры Надежда Калинина.

Жалобы на квартиру, в которой держали собак, поступали и от многодетной семьи Богдановых. У них шестеро детей.

«Это просто кошмар. Не случись пожара, все бы продолжалось и дальше», — уверен многодетный отец Петр Богданов.

Условия содержания животных

Зоозащитники считают, что хозяйка животных будет пытаться вернуть собак. Но отдавать их не намерены. В «Альянсе защиты животных» надеются, что к ситуации подключаться правоохранительные органы.