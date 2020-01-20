Санкт-Петербург, 20 января, 2020, 18:10 — ИА Регнум. Два объекта культурного наследия в центре Петербурга после пристального внимания сотрудников Комитета по контролю за имуществом (ККИ) лишились незаконных постояльцев, устроивших джаз-клуб и бар в доме на канале Грибоедова и набережной реки Фонтанки, соответственно.

ККИ Санкт-Петербурга Бар вместо спортзала в центре Петербурга

Как сообщили 20 января в ККИ, первым под расчистку попало помещение площадью 567 кв. метров, расположенное на первом этаже жилого дома — объекта культурного наследия «Служебный корпус (с каменной оградой и проездом)» на набережной канала Грибоедова, 7, лит. Ж.

Помимо несогласованной перепланировки арендатор — Санкт-Петербургский фонд развития настольного тенниса — часть помещений использовал не по назначению. Больше 200 кв. метров вместо реализации спортивных целей были оборудованы для размещения джаз-бара.

При этом расчёт всей арендной платы осуществлялся с применением коэффициента социальной значимости, по льготной ставке. Хотя под льготу подпадало лишь 63% общей площади помещения. Информация о выявленных нарушениях направлена в компетентные органы.

Также был выселен «арендатор» из цокольного этажа Дома Лыткиных (Дирекции императорских театров)» на набережной реки Фонтанки, 51−53, лит. А. Там, несмотря на расторгнутый городом договор, продолжал работу бар.

Пользователь проигнорировал уведомление о необходимости добровольного освобождения, поэтому специалисты ККИ совместно с подведомственной организацией приступили к освобождению незаконно занятых объектов нежилого фонда.