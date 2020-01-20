Калуга, 20 января, 2020, 19:33 — ИА Регнум. Более 75 млрд рублей перечислила в 2019 году в федеральную казну калужская таможня. Это на 15 млрд рублей больше, чем 2018 году. Основные показатели результативности и эффективности деятельности таможенников выполнены на 100%. Об этом 20 января сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник калужской таможни Дмитрий Макаров.

Иллюстрация калужской таможни. Итоги года калужской таможни за 2019 год

Под контролем калужской таможни в 2019 году 99 стран мира приняли товары из России. Основными получателями стали Украина, Египет, Турция, Литва, Испания. В основном экспортировались стальные квадратные заготовки, стальные профили, ЖК-мониторы, бензиновые двигатели и стиральные машины. По объемам импорта в Российскую Федерацию в лидерах — Китай, Германия, Словакия, Япония, Таиланд. Среди ввозимой продукции части кузовов для легковых автомобилей, детали для сборки ЖК-телевизоров, компьютеров, банкоматы, морозильные шкафы, бензиновые и дизельные двигатели. Общий товарооборот составил 5,3 млрд долларов США. В регионе деятельности калужской таможни прошли декларирование почти две тысячи участников внешнеэкономической деятельности. Оформлено более 86 тысяч деклараций на товары, что почти на 10% больше, чем в 2018 году.

В 2019 году отмечено больше нарушений в обороте денежных средств. В основном это невозврат оплаты за недоставленные товары; на втором месте — невыполнение порядка и срока представления подтверждающих документов и информации. По итогам проверки выявлено 173 нарушения валютного законодательства на сумму 7,4 млрд рублей. Всего за 2019 год возбуждено 825 дел об административных правонарушениях и восемь уголовных дел.

«Одна из важных задач — таможенный контроль после выпуска товаров. В 2019 году было проведено 32 таможенные проверки. Взыскано почти 80% доначисленных таможенных платежей и штрафов на сумму 165 млн рублей, возбуждено более сотни дел об административных правонарушениях и два уголовных дела. Наступивший, 2020 год будет сложным. В рамках реализации реформирования таможенных органов, предусмотренного «программой 2020», предстоит реорганизация таможни и преобразование её в таможню фактического контроля, что потребует проведения целого ряда мероприятий, — подчеркнул Дмитрий Макаров.