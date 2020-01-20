Ямало-Ненецкий АО, 20 января, 2020, 17:27 — ИА Регнум. В ямальском посёлке Ямбург вахтовики засняли приплывшую 19 января в крещенскую купель нерпу. Видео активно распространяется в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Www.instagram.com/zoomfo/ Скриншот видео от одного из очевидцев

В сети размещено несколько видеороликов. «Крещенская» нерпа была заснята несколькими вахтовиками в различных ракурсах. Она приплывала на шум и звуки музыки. Снимающим даже удалось её погладить.

Место съёмки — Обская губа, месторождение, где работают сотрудники «Газпром добычи Ямбург».