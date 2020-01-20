Санкт-Петербург, 20 января, 2020, 17:19 — ИА Регнум. Санкт-Петербург готов произвести выплаты участникам Великой Отечественной войны, обещанные президентом Владимиром Путиным во время посещения города 18 января, в День прорыва блокады Ленинграда. Об этом перед губернатором Александром Бегловым отчитался 20 января глава комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы готовы и к выплатам, которые будем осуществлять в соответствии с указом президента. У нас полная база данных есть, она актуализирована», — сообщил Ржаненков.

Напомним, на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в Мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда Путин объявил о единовременной выплате к юбилею Победы в размере 75 тыс. рублей для ветеранов и приравненных к ним категорий, в размере 50 тыс. рублей — для тружеников тыла.

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Александр Ржаненков заверил, что в первую категорию входят и блокадники, которых в Петербурге проживает около 73 тыс. человек, в то время как участников боевых действий в Великую Отечественную остался лишь 661 человек.

«Поскольку жители блокадного Ленинграда являются официально участниками Великой Отечественной войны, они тоже, безусловно, попадут в перечень, не думаю, что здесь есть какие-то сомнения», — заявил чиновник.

Помимо указанных сумм Петербург также намерен выплатить из собственной казны по 7 тыс. рублей участникам войны, по 4 тыс. рублей — вдовам погибших ветеранов и инвалидов войны, по 3 тыс. рублей — «детям войны».

«Те выплаты, о которых говорил президент, не означают, что город не будет выплачивать. Полностью деньги — 1,5 млрд рублей, которые город выделил — ветеранам будут выплачены», — заверил Александр Беглов.

По словам Ржаненкова, у чиновников есть полная информационная база данных о льготниках, они, никуда не обращаясь, получат деньги на те счета, куда им приходят пенсии, в установленный законом период времени. Если по какой-то причине человек, имеющий право на выплату, не оказался в реестре, он или его представители могут обратиться в органы соцзащиты при районных администрациях.

«Мы рассчитываем, что таких будет немного. Откуда это получается: у нас есть дети ветеранов, которые проживают в Петербурге, и они перевозят своих престарелых родителей к себе. Эта динамика, конечно, в наших документах не отражается своевременно. Поэтому с целью оформления они могут обратиться в отдел соцзащиты, к социальному участковому или в МФЦ — предъявить паспорт и удостоверение, которое даёт право на льготы», — объяснил глава комитета по соцполитике Петербурга.