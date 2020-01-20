Мичуринск, Тамбовская область, 20 января, 2020, 17:04 — ИА Регнум. В Тамбовской области сегодня, 20 января, официально приступила к работе новая школа №5 «Научно-технологический центр имени И. В. Мичурина», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. С рабочим визитом здесь побывал глава администрации Тамбовщины Александр Никитин.

Tambov.gov.ru Губернатор Александр Никитин в новой школе

В наукограде Мичуринске не строили новых средних учебных заведений около тридцати лет, поэтому жители города ждали открытия научно-технологического центра (его также будут называть школой № 5), с особым нетерпением. Возводить его начали в 2017 году, а затем продолжили в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Общая стоимость строительства школы составила 876 млн рублей, из них 736 млн рублей было выделено из федерального бюджета.

Школа рассчитана на 1275 детей. В штате состоят 214 сотрудников, из них 119 — педагоги. Заказчиком-застройщиком школы выступила администрация города Мичуринска. Генеральным подрядчиком — акционерное общество «АИЖК Тамбовской области».

Губернатор Александр Никитин высоко оценил качество нового общеобразовательного учреждения.

«Нас не станет, а эта новая школа будет работать. Я впечатлён увиденным», — сказал он.

Tambov.gov.ru Учебный класс

Школа состоит из восьми модулей. Корпуса А и Б предназначены для начальной школы. В них размещены двадцать кабинетов для учащихся начальных классов, игровые комнаты, спальни, дошкольный мини-центр, активные рекреации, а также центр социальных исследований с различными лабораториями и диспут-клубом, где дети смогут обсуждать актуальные и интересующие их вопросы. В этих корпусах уже начался процесс обучения. В 2019—2020 учебном году за парты сядут 253 ученика. Это 14 классов начальной школы: пять первых классов, пять — вторых, по два — третьих и четвёртых. Все они будут заниматься в одну смену. Для своевременной доставки учеников пересмотрены городские маршруты.

Школа оснащена современным медицинским блоком, который состоит из кабинета врача, изолятора, прививочного и процедурного кабинетов, комнаты гигиены. Также создан инкубатор инженерно-технологического образования. В нем располагаются кабинеты прикладных технологий по обработке дерева и композиционных материалов. Высокотехнологичное оборудование и тренажеры помогут ученикам подготовиться к региональным чемпионатам профессионального мастерства JuniorSkills по различным компетенциям: токарные и фрезерные работы, электромонтаж, инженерный дизайн CAD и другие. Большое количество разнообразного оборудования сделает уроки практико-ориентированными, поможет школьникам определиться с выбором будущей профессии.

Курировать профильные направления в школе будет Мичуринский государственный аграрный университет с привлечением профессорско-преподавательского состава.

Tambov.gov.ru Оздоровительный комплекс в новой школе

В школе есть плавательный бассейн, где расположен настоящий оздоровительный комплекс: есть кабинет медсестры, лаборатория для исследования проб воды. В хореографическом зале есть все для серьезных занятий танцами: станки, зеркала, специальное напольное покрытие, прекрасный интерьер, созданный дизайнерами.

«Творческий Мичуринск по праву гордится своими танцевальными коллективами и, без сомнения, школа будет являться площадкой для их воспитанников. Надеемся, что наши дети будут призерами и победителями танцевальных конкурсов различного уровня», — сказала директор школы Светлана Болдырева.

На территории школы расположены спортивные площадки с установленными на них тренажерами, теннисными столами, малыми игровыми формами. Есть две баскетбольные площадки. В самой школе оборудован спортивный зал общей площадью 1150 квадратных метров, который имеет специальное мягкое покрытие для защиты детей от травм. Он разделен на три блока: поле для мини-футбола стандартных размеров, баскетбольная и волейбольная площадки. Современная конструкция на электромеханическом приводе опускается, разделяя зал на три зоны, что дает возможность проводить занятия одновременно в трёх классах.

«Аналогов такому многофункциональному залу в Мичуринске нет», — подчеркнул Александр Никитин.

В школе также имеется информационно-библиотечный центр. Здесь предусмотрены не только места для чтения, но и зоны-модули: презентационная зона, диалог-клуб, зона досуга, где дети могут поиграть в шахматы, зона, предназначенная для получения информационных ресурсов. Библиотека оснащена не только стационарными компьютерами, но и планшетами.

Компьютерный парк школы насчитывает более 200 единиц техники, закуплено оборудование для 3d-моделирования. Благодаря беспроводной сети высокоскоростного интернета доступны цифровые образовательные ресурсы. Школьная столовая оснащена самым современным технологическим оборудованием, что позволяет реализовать процесс приготовления пищи с точным соблюдением всех санитарных норм и требований. Губернатор Александр Никитин отметил высокий уровень оснащения всего образовательного комплекса. На встрече с общественностью города, родителями будущих учеников и педагогов он пригласил всех желающих посмотреть новую школу и оценить ее возможности.