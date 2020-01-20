, 23:49 — REGNUM Предстоящий четверг, 23 января, может стать самым холодным днём в Москве с начала зимы. Об этом сообщил замруководителя ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

«Практически весь декабрь температура была выше нормы, и январь — на 12,5 градуса выше нормы. Мы ожидаем, что четверг (23 января) станет самым холодным с начала календарной зимы», — приводит его слова агентство «Москва».

Согласно прогнозу синоптиков, в ночь на 23 января в столице ожидается −3…−5 °C, в дневные часы столбики термометров покажут −1…−3 °C. В ночь на 24 января местами может похолодать до — 8 °C.

Вместе с тем к выходным дням вновь прогнозируется потепление. В воскресенье, 26 января, в дневные часы воздух в Москве прогреется до +6 °C.

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