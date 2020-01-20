Пермь, 20 января, 2020, 16:04 — ИА Регнум. В Центральном выставочном зале Перми откроется уникальная выставка известного художника Вячеслава Смирнова, об этом 20 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Работа Вячеслава Смирнова

В экспозиции будет представлено 100 работ, выполненных акрилом на уникальном материале — трехслойном гофрокартоне.

«На гофрокартон выбор Вячеслава Смирнова пришелся неслучайно: сегодня это один из самых популярных и экологичных материалов упаковочной индустрии с точки зрения производства, символизирующийся с первозданной чистотой, органичностью форм и натуральностью происхождения», — отмечают в пресс-службе выставочного зала.

Открытие состоится 23 января в 18:00 по местному времени, экспозиция будет доступна зрителям до 9 февраля.

Напомним, Вячеслав Смирнов считается легендарной личностью в Прикамье, его называют отцом пермского андеграунда. Родился он 3 октября 1948 года. Свои работы экспонирует по всему миру с начала 70-х годов XX века.

Созданные им произведения искусства вошли в коллекции Пермской художественной галереи, а также в частные собрания представителей Германии, Нидерландов, США, Франции, Швеции, Великобритании.