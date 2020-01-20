Санкт-Петербург, 20 января, 2020, 15:59 — ИА Регнум. Свыше 10 000 человек приняли участие в крещенских купаниях на территории Ленинградской области. Об этом сообщает 20 января пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Дарья Драй ИА REGNUM Крещенские купания в селе Орлино Ленинградской области

Обеспечивали безопасность в субботу и в воскресенье на отведённых для купелей местах спасатели, сотрудники ГИМС, местных пожарно-спасательных гарнизонов, ВОСВОД, а также бригады скорой помощи и полиции.

Всего на Крещении работали 1313 человек и 279 единиц техники Ленинградской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе от МЧС — 647 человек и 137 единиц техники.

«Благодаря совместным усилиям и несмотря на погодные условия, мероприятия прошли без происшествий», — отметили в ведомстве.

В ряде водоёмов, вдоль берега, были установлены специальные купели с безопасным подходами и спусками, также пункты обогрева и переодевания, организованы места горячего питания, на которых работали полевые кухни, размещена пожарно-спасательная техника.

О том, как проходили крещенские омовения в Петербурге и Ленобласти — вфоторепортажеИА REGNUM.