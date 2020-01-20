Ярославль, 20 января, 2020, 15:50 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области отменили чемпионат России по биатлону, который должен был пройти с 22 по 27 января в лыжном центре «Демино». Об этом сообщил мэр Рыбинска Денис Добряков.

Денис Добряков Биатлонное стрельбище в «Демино»

Причиной отмены стала аномально теплая для января погода. Снега в области практически нет, в городах зеленеет трава.

«До последнего специалисты готовили лыжную трассу к проведению всероссийских стартов, но аномально теплый январь не позволил довести этот процесс до конца. Намороженный пушками снег тут же таял. В остальном биатлонный комплекс был полностью готов к проведению чемпионата, первенства и Кубка России», — написал мэр Рыбинска Денис Добряков.

Чемпионат должен был стать первым соревнованием по биатлону общероссийского уровня в «Демино». Ранее там проводились лишь лыжные гонки.