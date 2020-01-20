Ярославль, 20 января, 2020, 15:32 — ИА Регнум. Из-за оттепели в Ярославской области количество купающихся на Крещение уменьшилось из-за оттепели примерно вдвое. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Крещение

По данным правительства Ярославской области со ссылкой на МЧС в 2020 году в купели погрузились 6,5 тысяччеловек. В 2019 году купающихся было 12 тысяч. Всего места купаний посетили 11 тысяч человек, в то время как год назад — в два раза больше.

Причиной снижения стало аномальное тепло. Лед на Волге до сих пор не встал, нет его на большинстве водоемов. Купания происходили, как правило, с берега, либо в специальных купелях у святых источников. В большинстве традиционных мест купание было запрещено, у берега дежурили полиция и спасатели.

Также в этом году никто из высших чиновников правительства области и мэрии Ярославля не купались на Крещение. По крайней мере, фотографии такого купания отсутствуют в социальных сетях чиновников.