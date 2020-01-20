Киев, 20 января, 2020, 14:35 — ИА Регнум. Украинские эксперты продолжают обсуждать ситуацию с отставкой премьер-министра страны Алексея Гончарука, которую 17 января не принял президент Владимир Зеленский, передает корреспондент ИА REGNUM.

President.gov.ua Владимир Зеленский и Алексей Гончарук

Напомним, Зеленский заявил, что дает правительству «второй шанс» при условии выполнения ряда задач уже в ближайшее время.

Так, политолог Констатин Бондаренко считает, что Зеленский, оставив Гончарука на посту, сделал одну из своих первых крупных ошибок.

«Во-первых, кто-то должен нести ответственность за супервысокие «гонорары» чиновников, которые возмутили граждан — не менее, чем «золотой унитаз» во времена Януковича. Зарплаты… уже создали соответствующее реноме правительства, как бы чиновники ни оправдывались. Если президент оставляет Гончарука — он делит с ним ответственность (именно так воспринимается это в целом)», — аргументирует свою позицию Бондаренко.

Также, отмечает эксперт, заявление Гончарука об увольнении носило характер своеобразного шантажа. Зеленский поддался этому шантажу, и теперь будут последствия такой слабости.

«Если бы Гончарук действительно хотел в отставку, то не устраивал бы публичное шоу и писал бы заявления по назначению (не президенту, а Раде — ред.). Оставив Гончарука на должности, Зеленский дал сигнал всем остальным членам команды: ничего не бойтесь, никого не уволю. То есть продемонстрировал слабину», — считает политолог.

ИА REGNUM напоминает, что сам Гончарук считает, что после заявления Зеленского вопрос о его отставке «окончательно закрыт».

Президент заявил премьеру, что зарплаты в правительстве Украины не могут быть высокими в такой ситуации, в которой находится наша экономика. Зеленский заявил, что с теми министрами, которые не согласятся работать за предложенную правительством зарплату, придется «попрощаться».