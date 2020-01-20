Ярославль, 20 января, 2020, 14:07 — ИА Регнум. Ярославские транспортные компании пожаловались в УФАС на новые конкурсы департамента транспорта региона. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Автобусы

В конце года ведомство объявило об обновлении автобусной маршрутной сети. Часть маршрутов отменили, часть объединили, были объявлены новые конкурсы по выбору перевозчиков. Однако их условия не понравились действующим ярославским перевозчикам. Жалобы подали «ЯПАТП-3» и «ПАТП-8».

«ПАТП-8» увидело дискриминацию в объединении нескольких маршрутов в один лот. Речь идет об автобусах тутаевского направления. При этом в одном лоте объединены маршруты, 95% которых требует перевозок автобусами среднего класса, а 5% — малого класса. Следовательно, у предпринимателей, у которых нет автобусов малого класса, не могут участвовать в конкурсе.

«ЯПАТП-3» предъявило еще больше претензий к организаторам конкурсов. Перевозчику не понравилось требование к году выпуска автобусов — не старше 2017 года. Как указывает компания в жалобе, при прохождении технической диагностики год выпуска не влияет на безопасность.

«Год выпуска транспортного средства не имеет отношения к его техническим характеристикам, следовательно, включение показателя «год выпуска: не ранее 2017 года» в конкурсную документацию создает неравные дискриминирующие условия работы на рынке пассажирских перевозок», — говорится в жалобе «ПАТП-3».

Кроме того, в конкурсной документации используются определения «большой» и «средний» класс автобусов. Однако с февраля 2020 года, то есть еще до подведения итогов конкурса, категорийность автобусов отменяется.

Как указывает «ЯПАТП-3», включив одни критерии, ограничивающие конкуренцию, департамент транспорта не включил другие, предусмотренные законом. Так, например, закон о регулярных перевозках предусматривает такие критерии как количество ДТП, характеристики транспортного средства, влияющие на качество перевозок, срок эксплуатации автобусов. Вместо этого указан критерий «наличие производственных мощностей, необходимых для выполнения работ».

Из-за поданных жалоб приостановлен конкурс на пригородные маршруты Рыбинска на 214 млн, а конкурс на перевозки до Тутаева на 106 млн отменен.