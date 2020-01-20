Париж, 20 января, 2020, 13:58 — ИА Регнум. В сети появился рендер нового недорогого кроссовера Renault HBC. Создал компьютерное изображение модели дизайнер портала Indianautosblog.

Indianautosblog Бюджетный кроссовер Renault

Рендер создан на основе шпионских снимков Renault HBC, на которых кроссовер был закрыт маскировочной плёнкой.

Теперь мы можем разглядеть на новом изображении оригинальную решётку радиатора, чёрный декор в экстерьере и суженную двухъярусную оптику спереди авто. В верхнем ярусе расположены стильные LED-секции «поворотников» и ДХО. В нижнем ярусе расположились блоки основной оптики.

В движение кроссовер приводится турбированным мотором рабочим объёмом один литр мощностью 95 «лошадей», который агрегатируется с 5-скоростной «механикой» или «роботом».

Напомним, автокомпания Renault в РФ с начала 2020 года подняла стоимость почти на весь модельный ряд марки. Больше всего стоимость поднялась на новый купе-кроссовер Renault Arkana. Теперь самая дешёвая версия стоит 1 045 000 рублей.

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