Санкт-Петербург, 20 января, 2020, 13:48 — ИА Регнум. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко поблагодарил за проделанную работу бывшего председателя комитета по строительству Леонида Кулакова, который лишился этой должности по решению главы города Александра Беглова.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

Как отметили в Смольном, Линченко назвал прошедший 2019 год «сложным» для отрасли, но в то же время «благодаря совместным усилиям многое удалось сделать». Так, указал чиновник, был «выполнен достаточно большой объем работы по основным направления деятельности комитета»: введено 3,4 млн кв. метров жилья, увеличен ввод социальных объектов Адресной инвестиционной программы.

Кулаков находился на посту главы комстроя с февраля 2018 года. Новый руководитель Игорь Креславский известен в качестве председателя правления ГК «Росстройинвест». Представляя его коллективу, Николай Линченко подчеркнул, что у того есть достаточный опыт работы в отрасли, в том числе с государственным заказом.

«Главное, продолжать работу всех участников на результат, на развитие строительного комплекса города», — подчеркнул Линченко.

Официально на работу Креславский заступил 20 января.