В Смольном рассказали об успехах бывшего главы комстроя перед увольнением
Санкт-Петербург, 20 января, 2020, 13:48 — ИА Регнум. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко поблагодарил за проделанную работу бывшего председателя комитета по строительству Леонида Кулакова, который лишился этой должности по решению главы города Александра Беглова.
Как отметили в Смольном, Линченко назвал прошедший 2019 год «сложным» для отрасли, но в то же время «благодаря совместным усилиям многое удалось сделать». Так, указал чиновник, был «выполнен достаточно большой объем работы по основным направления деятельности комитета»: введено 3,4 млн кв. метров жилья, увеличен ввод социальных объектов Адресной инвестиционной программы.
Кулаков находился на посту главы комстроя с февраля 2018 года. Новый руководитель Игорь Креславский известен в качестве председателя правления ГК «Росстройинвест». Представляя его коллективу, Николай Линченко подчеркнул, что у того есть достаточный опыт работы в отрасли, в том числе с государственным заказом.
«Главное, продолжать работу всех участников на результат, на развитие строительного комплекса города», — подчеркнул Линченко.
Официально на работу Креславский заступил 20 января.