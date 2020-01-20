Пермь, 20 января, 2020, 13:17 — ИА Регнум. Сайт мини-отеля «Карамель» в Перми прекратил работу. Ещё утром на нём выводилась информация о заведении и о номерах, а сейчас посетители видят пустую страницу и просьбу ввести логин и пароль.

Скриншот Сайт мини-отеля «Карамель» до аварии

Ранее в отеле погибли пять постояльцев, среди которых девочка, три женщины и молодой мужчина. Они обварились кипятком, хлынувшим из прорванной трубы и залившим цокольный этаж. Ещё шесть человек получили ожоги, трое из них находятся в больнице.

Скриншот Сайт мини-отеля «Карамель» до аварии

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла ночью 20 января. Возбуждено и расследуется уголовное дело.