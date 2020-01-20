Калуга, 20 января, 2020, 14:04 — ИА Регнум. Прокуратурой Калуги признано обоснованным возбуждение уголовного дела по факту кражи 10 обезьян из Центра реабилитации диких животных «Феникс», сообщает 20 января корреспондент ИА REGNUM.

Иллюстрация: knews.kg Макаки

Предварительным следствием установлено, что неизвестный проник в помещение ангара центра, откуда украл находившихся на передержке обезьян породы «Макак Яванский» в количестве 10 штук, которые ранее были изъяты в Брянской области сотрудниками ГИБДД при остановке автомобиля для проверки документов. Затем злоумышленник с похищенными обезьянами скрылся с места происшествия, причинив государству в лице Росприроднадзора материальный ущерб на сумму не менее 250 тыс. рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление виновных лиц. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет.