Красноярск, 20 января, 2020, 13:06 — ИА Регнум. В Красноярске завершился VIII Международный фестиваль-конкурс снежно-ледовых скульптур «Волшебный лёд Сибири». Об этом ИА REGNUM сообщили 20 января в администрации города.

Admkrsk.ru Первое место в номинации «Лёд»

Итоговые работы расположились на верхнем ярусе левобережной набережной. Они простоят там до конца января.

Члены жюри определили победителей в номинациях «Лёд» и «Снег». В номинации «Лёд» первое место заняла красноярская команда «Волшебный лёд», создавшая скульптуру «Лунная соната». Второе место заняла команда HIT 2 из Харбина (Китай), третье — команда Holodec из Екатеринбурга.

В номинации «Снег» первое место завоевала работа «Серфинг» команды HIT 1 из города Харбин (Китай). Второе место — у команды Muusuus из села Майя (Якутия). Третье место заняла команда «Феникс» из Шелехова.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году в конкурсе участвовало 20 команд из разных регионов России, а также из Казахстана, Китая, Белоруссии, Литвы.