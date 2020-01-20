Курган, 20 января, 2020, 13:00 — ИА Регнум. В Курганской области отмечен рост цен на дизельное топливо на 10 копеек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УФАС по региону.

По информации УФАС по Курганской области

Стоимость бензина марок АИ-92 и АИ-95 осталась с 13 января 2020 года неизменной. Разбег цен в Зауралье у различных фирм представлен в таблице.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области наблюдается наибольшее число заправок в Уральском федеральном округе, продающих некачественное топливо.