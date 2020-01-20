Рыбинск, Ярославская область, 20 января, 2020, 12:16 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области суд вынес приговор по делу о происшествии в квест-комнате, в результате которого участница квеста потеряла глаз. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

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В январе 2019 года в квест-комнате «Воскрешение-лабиринт» в Рыбинске 17-летней девушке в результате взрыва петарды выбило глаз. На скамье подсудимых оказались организаторы квеста.

«Приговором Рыбинского городского суда Ярославской области от 20 января 2020 года Алексей Муравьев и Алексей Сарычев признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. а, в ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). И Муравьеву А., и Сарычеву А. назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года», — сообщили в Ярославском областном суде.

Также суд приговорил выплатить потерпевшей 1,5 млн рублей компенсации морального вреда — по 750 тысяч рублей с каждого из осужденных.