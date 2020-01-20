Решение о целлюлозном заводе на Волге будет принимать правительство России
Тутаев, Ярославская область, 20 января, 2020, 11:45 — ИА Регнум. Решение о строительстве целлюлозного завода на Рыбинском водохранилище будет принимать правительство России. Такой ответ пришел жителям города Тутаева из правительства Вологодской области, сообщается на сайте общественного движения «За Тутаев».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители Тутаева, как и некоторых других городов Ярославской области, собирали подписи против строительства завода в верховьях Волги. Письмо было отправлено президенту России. Ответ пришел из вологодского правительства. Суть его в том, что власти региона не принимают решения о размещении предприятия.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейчас инвестор — компания «СВЕЗА» — разрабатывает материалы оценки воздействия будущего предприятия на окружающую среду. Общественного обсуждения этого документа еще не проводилось. Ярославские власти хотят, чтобы к обсуждению были подключены и жители Ярославской области, так как большая часть акватории Рыбинского водохранилища расположена именно в этом регионе.
Также свою обеспокоенность планами строительства заводы выражают и жители других областей ниже по течению Волги.